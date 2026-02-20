Tennis Doha : le match Alcaraz / Rublev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Doha – Alcaraz / Rublev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi soir ! Place aux demi-finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le russe Andrey Rublev.





Un match à suivre ce soir, à partir de 17h30, sur Eurosport.







Ce vendredi sur le Centre Court du Qatar ExxonMobil Open de Doha, Carlos Alcaraz, n° 1 mondial, affronte Andrey Rublev, vainqueur de plusieurs matchs solides cette semaine et tenant du titre à Doha. C’est un duel attendu pour une place en finale, où Alcaraz, invaincu en 2026, espère poursuivre sa série et atteindre sa première finale sur le dur qatari.

Sur le papier, les deux joueurs se connaissent bien : Alcaraz mène largement leur face-à-face (4-1), mais Rublev, habitué à ce tournoi et capable de très bonnes performances avec son jeu puissant, reste un adversaire exigeant, notamment à Doha où il n’a pas encore concédé de set durant la semaine. Le match oppose la créativité et la variété de jeu de l’Espagnol à la constance et l’agressivité du Russe, promettant une demi-finale animée et stratégique.



Tournoi de Alcaraz / Rublev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 17h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Rublev, demi-finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.