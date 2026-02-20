La meilleure boulangerie de France du 20 février : le sommaire, qui va gagner et représenter la Picardie ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 20 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noémie Honiat vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Ce soir, le jury termine son tour de Picardie et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine..





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 20 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 15ème semaine de la saison, le jury est en Picardie.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Gaëlle et Julie dans l’Oise qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, 3 boulangeries s’affrontaient dans l’Aisne et l’Oise : Philippe, Ophélie et Thomas, et Sylvie et Nathalie. Ophélie et Thomas étaient en tête avec une moyenne de 8,8.

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie d’Ophélie et Thomas dans l’Oise qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Marco dans l’Oise qui a remporté la victoire avec l’excellente moyenne de 9,1/10 (9/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury va découvrir les deux dernières boulangeries de la semaine dans l’Aisne.

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter la Picardie pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.