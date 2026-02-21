C à vous du 21 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 21 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Au cœur de la Patrouille de France avec Vlad, leader et Mich2, l’un de ses membres, pour le film qui leur est consacré : “Athos, au cœur de la Patrouille de France” dans les salles Imax dès le mercredi 25 février puis à partir du 4 mars, dans les autres salles

🔵 Hommage à Brigitte Bardot : son mari, Bernard d’Ormale, est ce soir l’invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Marie Portolano & Jamy pour le doc « Sommes-nous tous sexistes ? » sur France 2

🎭 François Berléand pour la série http://France.TV « Phoenix »

🎶 Jeanne, ancienne élève de la Star Academy, pour son titre « Respire fort »

