Ici Tout Commence spoilers : le vol des couteaux, Zoé accusée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 23 au 27 février 2026)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 23 au 27 février 2026 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par le vol des fameux couteaux du chef Montigny-Ferrand. Dominique est décédé avant de pouvoir offrir les couteaux à Zoé comme il le souhaitait et ils vont finalement être volés chez les Leroy ! Ils vont finalement accuser Zoé, tout comme Solal. Zoé annonce alors à Solal que c’est terminé entre eux s’il la croit capable d’une chose pareille.

Pendant ce temps là, Thibault Leroy est de retour alors que Marc menace Zoé d’aller voir les gendarmes…

De son côté, Mehdi passe un test avec Hector et Jeanne pour prendre les commandes du brunch de l’hôtel Jourdain. Quant à Stanislas, il est rattrapé par son passé.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 1378) : Face aux problèmes d’Inès, Zoé fait une promesse ambitieuse ! A L’hôtel Jourdain, le projet de Mehdi ne tient qu’à un fil. Avec Mattéo, Jude veut en découdre !

Mardi 24 février 2026 (épisode 1379) : Zoé enchaîne les bras de fer. Mehdi voit, enfin, la lumière au bout du tunnel. Dans leur couple, Mattéo et Jude jouent au chat et à la souris.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 1380) : Thibault découvre la nouvelle corde sensible de Jim. A L’hôtel Jourdain, Andréa trouve Anouk dans une position délicate. Stanislas se lance dans un nouveau défi de taille !

Jeudi 26 février 2026 (épisode 1381) : Entre les Lanneau, il y a méprise ! A la colocation, Thibault est induit en erreur. Loup décide de faire profil bas.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 1382) : La famille Leroy baisse les armes. Face aux élèves, Anouk se rend à l’évidence. Le passé de Stanislas vient toquer à sa porte.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 23 au 27 février 2026

vidéo à venir

