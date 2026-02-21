Ligue 1 : Lens / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 21 février 2026 – Lens / Monaco en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Lens. Suite de la 23ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour le RC Lens qui accueille Monaco.





Un match à suivre ce samedi soir à 16h en exclusivité sur beIn Sports.







Ce samedi, le RC Lens accueille AS Monaco au Stade Bollaert-Delelis pour la 23ᵉ journée de Ligue 1 2025-2026. Lens, leader du championnat et en grande forme cette saison avec de nombreuses victoires consécutives, vise à conforter sa position au sommet, tandis que Monaco, actuellement 8ᵉ, cherche à relancer sa campagne après une série de résultats irréguliers hors de ses bases et un match intense en milieu de semaine en Ligue des Champions.



Sur le plan tactique, les Nordistes s’appuient sur une attaque efficace et une défense solide à domicile, tandis que Monaco doit composer avec quelques absences importantes mais peut compter sur des joueurs comme Folarin Balogun et Ansu Fati pour apporter des solutions offensives. Le face-à-face promet d’être intense, avec Lens favori sur la lancée de son excellente dynamique et Monaco prêt à surprendre malgré ses difficultés récentes

Lens / Monaco – Composition des équipes

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson (cap.), Udol – Thauvin, Édouard, Saint-Maximin

🔵 Monaco (composition officielle) : Köhn – Kehrer, Zakaria (cap.), Faes – Diatta, Camara, Teze, Caio Henrique – Coulibaly, Balogun, Adingra

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lens / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1 dès 17h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lens / Monaco, 23ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 17h.