20h30 le samedi du 28 février 2026 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 28 février 2026 : Le vertige des boys band

À l’occasion du retour sur scène du mythique groupe Worlds Apart, 20h30 le samedi consacre ce soir un numéro inédit à un phénomène qui a marqué toute une génération : « Le vertige des boys band ».

Dans les années 90, ils faisaient chavirer les cœurs et grimper les ventes de disques à des sommets vertigineux. Chorégraphies millimétrées, looks soigneusement étudiés, refrains imparables… Les boys bands ont déferlé sur la planète musique avec une intensité rare. En quelques mois à peine, certains groupes sont passés de l’anonymat à la gloire absolue, enchaînant plateaux télé, concerts survoltés et bains de foule hystériques.



Mais derrière les posters dans les chambres d’adolescentes et les tubes diffusés en boucle, se cachait une mécanique bien huilée : casting rigoureux, stratégie marketing redoutable, pression médiatique constante. Une ascension fulgurante… souvent suivie d’une chute tout aussi brutale.

À travers des images d’archives, des témoignages inédits et les confidences d’anciens membres, 20h30 le samedi revient sur cette époque où tout semblait possible, et décrypte les coulisses d’un succès aussi spectaculaire qu’éphémère. Un voyage nostalgique et éclairant au cœur d’un phénomène pop qui continue, aujourd’hui encore, de fasciner.

