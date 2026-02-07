C à vous du 7 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 7 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 Les dimanches : un jour sacré pour les français ? On en parle avec Mathieu Souquière, essayiste et expert à la Fondation Jean Jaurès, et Michel Drucker, journaliste et animateur de « Vivement dimanche », co-auteurs du livre « Un dimanche en France »

🔵 28 ans après l’assassinat du préfet Érignac : ses enfants se souviennent. Christophine et Charles-Antoine Érignac, les enfants du préfet Érignac, sont les invités de C à vous


🔵 Dans la suite de C à vous :
Spéciale Marsupilami : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti, et Jamel Debbouze sont nos invités à l’occasion de la sortie du film « Marsupilami », en salle depuis le 4 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 7 février 2026 à 19h sur France 5.

