Ici Tout Commence spoilers : départ, retour, les Lanneau en crise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 février 2026)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 février 2026 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par l’arrivée du chef Montigny-Ferrand, qui va donner un masterclass à l’institut. Zoé, bouffée par ses problèmes familiaux, ne va finalement pas être sélectionnée. Solal fait partie de cette masterclass mais ça ne va pas se passer comme prévu…

Chez les Lanneau, rien ne va plus ! Un gros clash éclate entre Zoé et Lionel au sujet d’Inès. Pendant ce temps là, Ferdinand décide de crever l’abcès avec Billie.

Et alors que Jasmine est enfin de retour, Ninon annonce à Gary qu’elle est sur le départ. Elle postule pour un échange à Bordeaux !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 18h05 (épisode 1368) : Chez les Lanneau, Inès annonce la couleur. Stanislas force la main de Billie. Face à Ninon, Bianca fait mouche.

Mardi 10 février 2026 (épisode 1369) : Acculée par Inès, Zoé commet l’irréparable. Face à Ferdinand, Billie retourne sa veste. Grâce à Gary, Ninon prend le taureau par les cornes.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 1370) : En cuisine, Dominique abat enfin ses cartes. Au Comptoir de Jude, Mattéo met les pieds dans le plat. Avec Ferdinand, Billie crève l’abcès.

Jeudi 12 février 2026 (épisode 1371) : Durant la Masterclass, Solal se décompose. Avec Thelma et Loup, Mattéo met les choses au clair. À la coloc, Mehdi a plus d’un tour dans son sac.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 1372) : Chez Leroy, Dominique se fait taper sur les doigts. À la coloc, Jasmine crache le morceau. Gary prend les devants et se montre romantique envers Ninon.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 9 au 13 février 2026

vidéo à venir

