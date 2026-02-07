Star Academy : à quelques heures de la finale, la cagnotte de Léa explose !



Ce soir, la Star Academy va connaitre son grand dénouement avec la finale tant attendue entre Léa et Ambre. À quelques heures du coup d’envoi de ce duel décisif, un record sensationnel est tombé côté fans : la cagnotte suisse dédiée à Léa a atteint la somme impressionnante de 57 000 € !











Une mobilisation sans précédent

Lancée par des fans suisses — qui, bien qu’incapables de voter directement dans le concours réservé aux téléspectateurs français — avaient décidé d’agir autrement, la cagnotte a littéralement explosé ces derniers jours.

Avec ses 57 000 € collectés à l’heure actyelle, cette initiative vise à financer la mobilisation de supporters français prêts à voter massivement pour Léa jusqu’à la fermeture des votes en fin de soirée. Une stratégie originale qui illustre l’engagement hors norme de sa communauté.

Derrière la cagnotte : une équipe de fans très active

À l’origine de cette dynamique, Laurine et Jessica, deux grandes passionnées de la candidate, ont su fédérer une communauté autour de ce projet ambitieux. Leur organisation, supervisée par Loïc, le grand frère de Léa, a permis de transformer une simple idée en une véritable mobilisation de soutien.



Une finale sous haute tension

Alors que les votes se clôturent dans quelques heures, tout le monde se demande si cette somme record suffira à faire basculer la balance en faveur de Léa face à Ambre. Les réseaux sociaux sont en ébullition alors que Ambre est favorite des sondages.

Un phénomène déjà vu… et qui fait débat

Même si le principe n’est pas totalement inédit — des initiatives similaires avaient été observées pour Héléna lors de la saison 2023, soutenue également par des cagnottes de fans belges — cette mobilisation autour de Léa atteignant 57 000 € juste avant la finale marque un record dans l’histoire récente de Star Academy.

Certains saluent une belle preuve d’enthousiasme populaire, tandis que d’autres s’interrogent sur les limites de ce type de stratégie dans un télé-crochet dont les votes officiels restent strictement français.

Dans quelques heures, la tension retombe, et la grande gagnante de Star Academy sera enfin connue. Quoi qu’il arrive, la performance de la cagnotte de Léa restera comme l’un des faits marquants de cette saison, illustrant à quel point les communautés de fans peuvent aujourd’hui peser dans un concours télévisé.

