Ça commence aujourd'hui du 26 février 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 février 2026 à 13h55 « Ils ont décidé de fonder une famille qui ne ressemble à aucune autre ! » (inédit)

Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont fait un choix de vie hors du commun : fonder une famille qui ne ressemble à aucune autre. Famille recomposée XXL, coparentalité entre amis, adoption atypique, parentalité tardive ou encore modèles familiaux totalement inédits… Tous ont décidé de briser les codes et d’inventer leur propre définition du mot “famille”. Derrière ces parcours singuliers, des histoires bouleversantes, des défis quotidiens, mais aussi une immense force d’amour et de solidarité.

Comment ont-ils pris cette décision ? Comment leur entourage a-t-il réagi ? Quels obstacles ont-ils dû surmonter pour construire leur bonheur ? Autant de questions auxquelles ils répondront avec sincérité face à Faustine Bollaert, dans un climat de bienveillance et d’écoute. Des témoignages forts, inspirants et profondément humains, à découvrir dans ce numéro inédit.



Et à 15h : « Familles recomposées : ce beau-parent qui a bouleversé leur vie ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit Camille, Marine, Valentin et Anastasia, qui ont grandi dans des familles recomposées où un beau-père ou une belle-mère est devenu bien plus qu’un simple conjoint du parent. Malgré des débuts parfois incertains et des enfances chahutées, ces hommes et ces femmes ont su créer un lien profond, jusqu’à devenir de véritables repères. Camille espère aujourd’hui être adoptée par celui qui l’a élevée afin qu’il devienne officiellement le grand-père de son fils ; Marine et Valentin racontent l’amour de leur beau-père Bruno, qui a fini par les adopter ; et Anastasia évoque la tendresse reçue de Béatrice, l’ex-épouse de son père, présente sur le plateau pour une surprise pleine d’émotion. Des témoignages forts qui rappellent que la famille ne se limite pas aux liens du sang.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.