« La flamme du danger » : votre téléfilm inédit ce 26 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« La flamme du danger » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 26 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La flamme du danger ».





« La flamme du danger » : l’histoire, le casting

Natalie, infirmière passionnée par son métier, traverse une mauvaise passe avec son époux, Loughlin. Un jour, après qu’il a quitté la maison en laissant le gaz ouvert, un violent incendie se déclare et réduit leur foyer en cendres. In extremis, Natalie est sauvée par Jack, un pompier courageux. Elle croit alors avoir survécu au pire… sans imaginer que le danger ne fait que commencer.



Troublé et fasciné par la jeune femme, Jack nourrit bientôt une obsession inquiétante. Prêt à tout pour s’immiscer dans sa vie et gagner son cœur, il est déterminé à attiser les braises — même si cela signifie provoquer de nouveaux drames.

Avec : Kirsten Comerford (Natalie), Stephen Adekolu (Jack), Brett Geddes (Loughlin), Shanna Armogan (Alesha)

Et à 16h, « Le mari de ma boss » (rediffusion)

À la veille de la Saint-Valentin, Claire profite d’une soirée entre amies et succombe au charme de Brian. Elle apprend ensuite avec stupeur qu’il n’est autre que le mari de sa supérieure. Mais la situation bascule lorsque cette dernière est retrouvée assassinée : tous les soupçons se portent alors sur Claire, devenue la suspecte numéro un dans une affaire qui la dépasse.

Avec : Camille Stopps (Claire Donahue), Anthony Grant (Brian), Tina Jung (Tiffany Adler), Lisa Michelle Cornelius (La détective Baily)