Les 12 coups de midi du 26 février : Cyprien a-t-il enfin décroché l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 26 février 2026, 160ème victoire de Cyprien – Cyprien a-t-il enfin réussi à décrocher l’étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? La réponse est… non ! La nouvelle règle est un réel handicap puisqu’il doit compter sur l’efficacité de son adversaire du le Coup Fatal afin de faire un Coup de Maître. Et on peut dire qu’aujourd’hui encore, son adversaire n’était pas brillante !











Cyprien a donc signé une victoire à 3000 euros, sa cagnotte monte au total de 648 203 euros de gains et cadeaux et il n’a toujours pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse. Rappelons qu’il n’y a plus aucune case sur l’étoile mystérieuse depuis lundi et que c’est le visage de Mathieu Kassovitz qui est apparu.

Explications des indices : un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



