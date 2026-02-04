

Ça commence aujourd’hui du 4 février 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Ça commence aujourd’hui du 4 février 2026 à 13h55 « Leur enfant a été victime d’un accident domestique » (inédit)

Cet après-midi dans “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert accueille des parents dont la vie a basculé en quelques secondes. Leur enfant a été victime d’un accident domestique — un moment d’inattention, un geste du quotidien, et tout peut changer. À travers des témoignages bouleversants mais porteurs d’espoir, ils racontent le choc, la culpabilité, la peur… et surtout le long chemin pour se reconstruire en famille.

Comment surmonter l’impensable quand on se sent responsable ? Comment aider son enfant à retrouver confiance après un traumatisme survenu à la maison, ce lieu censé être le plus sûr ? Autour de Faustine, des spécialistes apportent aussi leur éclairage et des conseils concrets pour prévenir ces accidents trop fréquents.



Une émission forte en émotions, mais aussi essentielle, qui met en lumière la résilience des familles et l’importance de la prévention. Un rendez-vous poignant et utile à ne pas manquer.

Et à 15h : « Trafic d’enfants : ils ont été volés à leur mère » (rediffusion)

Les invitées de Faustine Bollaert ont toutes deux été arrachées à leur mère biologique avant d’être proposées à l’adoption. À la naissance de Sarah, les médecins ont faussement annoncé à sa mère qu’elle était morte-née ; elle n’a découvert qu’à 30 ans qu’elle avait en réalité été victime d’un trafic de bébés volés au Guatemala. De son côté, Johanna a longtemps cru avoir été placée en pension à 5 ans parce que sa mère manquait de temps pour s’occuper d’elle, avant d’apprendre, à l’approche de ses 40 ans, qu’elle aussi avait été enlevée à sa mère biologique et faisait partie des enfants volés au Chili.

