« Le cowboy de mes rêves » : votre téléfilm ce 4 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le cowboy de mes rêves » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le cowboy de mes rêves ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le cowboy de mes rêves » : l’histoire, le casting

Rebecca, jeune veuve passionnée par l’univers du Far West, élève seule ses deux enfants et choisit de s’évader le temps de vacances dans un ranch du Colorado. Sur place, elle rencontre Jake, un cowboy au don particulier pour comprendre les chevaux. Si une alchimie évidente naît aussitôt entre eux, leur histoire promet d’être bien plus complexe qu’elle ne l’imaginait.



Avec : Kimberley Sustad (Rebecca), Lucas Bryant (Jake), Marlie Collins (Cassidy), James Denton (Aaron)

Et à 16h, « Coup de foudre au ranch » (rediffusion)

Alex travaille chez Great Frontiers, l’un des plus importants distributeurs d’équipements sportifs et de loisirs. Un poste de vice-présidente vient de se libérer, une opportunité en or qu’elle convoite, tout comme son collègue Ben, prêt à tout pour impressionner leur patron — il a même déniché un ancien garage à racheter pour en faire un nouveau centre de distribution. De son côté, le grand patron Roger s’intéresse plutôt à un ranch à vendre, où il imagine organiser des séminaires, et envoie Alex sur place pour évaluer le potentiel du site. Peu à l’aise avec le sport et les activités de plein air, elle se retrouve alors plongée dans l’univers du ranch et de ses habitants, bien loin de son quotidien de bureau.

Avec : Lindy Booth (Alex), Wes Brown (Josh), Natalie Lisinska (Taylor), Cherion Drakes (Jill)