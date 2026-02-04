Les 12 coups de midi du 4 février : victoire de Cyprien, l’étoile mystérieuse se dévoile



Les 12 coups de midi du 4 février 2026, 137ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a une nouvelle fois remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 4 février, un périscope sur l’étoile mystérieuse

Cyprien porte sa cagnotte à un impressionnant total de 598 513 euros, entre gains et cadeaux.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on distingue désormais un ring de boxe en image de fond, tandis qu’un périscope commence à apparaître parmi les indices. Pour le moment, il reste compliqué de deviner quelle célébrité peut bien se cacher derrière ces deux éléments.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+