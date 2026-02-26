Camille Combal : « Une famille en or » arrive chaque samedi soir sur TMC dès le 14 mars !



TMC mise sur la bonne humeur du samedi soir ! Le jeu culte « Une famille en or » arrive en hebdo chaque samedi à 19h55 à partir du 14 mars, avec une nouvelle saison qui s’annonce déjà explosive. Aux commandes, on retrouvera Camille Combal, « plus drôle que jamais », prêt à orchestrer des affrontements familiaux aussi délirants qu’imprévisibles.











Des duels de stars chaque semaine

Pour cette nouvelle salve d’émissions, l’animateur ne sera pas seul : une pluie de personnalités a répondu présent pour s’affronter avec leurs familles d’artistes. Parmi les affiches annoncées : Kyan Khojandi vs Bérengère Krief, Jérémy Ferrari vs Arnaud Tsamère, Laurent Ruquier vs Michèle Bernier, Alexandre Astier vs Bertrand Usclat, Caroline Anglade vs Alexis Michalik, Swann Périssé vs Anne Depétrini, Mathieu Madénian vs Booder, Helena Noguerra vs Elie Semoun, Alex Vizorek vs Samuel Bambi, Alex Ramires vs Kody, Titoff vs Emy…

Sans oublier le choc très attendu des youtubeurs avec Michou vs LeBouseuh, une spéciale France vs Belgique – la revanche, une soirée « Stars 2000 » avec L5, Poetic Lover, Organiz ou encore Willy Denzey, et même une spéciale Kids.

Chaque semaine, les invités devront répondre aux mythiques sondages qui ont fait le succès du programme, avec à la clé jusqu’à 100 000 euros pour une association. Bien entendu, de véritables familles venues de toute la France viendront également tenter leur chance pour repartir avec la cagnotte.



Booder vs Madénian pour le lancement

Pour la grande première, le samedi 14 mars à 19h55, place à l’affrontement Famille Booder vs Famille Madénian. D’un côté, Booder sera capitaine d’une équipe composée d’Ahmed Sparrow, Nick Mukoko et Ornella Fleury. De l’autre, Mathieu Madénian mènera sa famille avec Morgane Cadignan, Fanny Ruwet et Alex Ramires.

Les deux équipes tenteront de remporter jusqu’à 100 000 euros au profit de l’association « Sourire à la vie ». Derrière l’esprit potache et les vannes en rafale, l’enjeu reste de taille : décrocher la somme maximale pour une cause qui leur tient à cœur.

Chaque numéro s’annonce hors du commun : rendez-vous donc chaque samedi à 19h55 sur TMC, et en streaming sur TF1+, pour ne rien manquer de cette nouvelle saison d’Une famille en or.