Tennis Dubaï : le match Rublev / Rinderknech en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis tournoi de Dubaï – Rublev / Rinderknech en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi ! Place aux quarts de finale du tournoi ATP de Dubaï aujourd’hui. Le français Arthur Rinderknech affronte le russe Andrey Rublev.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 16h, sur Eurosport.







Andrey Rublev, tête de série n°5 et 18ème à l’ATP, affronte Arthur Rinderknech, classé 31ème, en quarts de finale sur le Court Central. Cette affiche oppose un joueur russe expérimenté, ancien finaliste et habitué des tours avancés dans les tournois ATP, à un Français en plein progrès qui s’est qualifié après une solide victoire au tour précédent.



Rublev arrive sur ce match après avoir dominé Ugo Humbert au deuxième tour et vise à poursuivre sa bonne dynamique à Dubaï, tandis que Rinderknech a créé la surprise en battant Jack Draper en trois sets pour atteindre les quarts.

Tournoi de Dubaï le match Rublev / Rinderknech en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Rublev / Rinderknech, quart de finale du tournoi de Dubaï 2026, un match à suivre cet après-midi.