The Voice du 28 février : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 28 février 2026, extrait vidéo – Quelques semaines après le clap de fin de la Star Academy, c’est l’heure du lancement de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi en compagnie des coachs de la saison : Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice 2026, présentation de la nouvelle saison

Depuis quinze ans, The Voice s’inscrit dans l’histoire de la télévision musicale française. Au fil des saisons, le programme est devenu un rendez-vous incontournable, fédérateur et intergénérationnel, rassemblant les téléspectateurs autour de la passion de la musique et de la découverte de nouveaux talents.

Au fil des éditions, la scène de The Voice a révélé de nombreux artistes aujourd’hui incontournables, parmi lesquels Kendji Girac, Louane, Jérémy Frérot, Slimane, Amir, Claudio Capéo, Maëlle, Mentissa, Linh, Carla & Jeck, MB14, Camille Lellouche, Lilian Renaud, Il Cello, Vernis Rouge, Leman, Bilal Hassani et Anne Sila, entre autres.



Pour cette quinzième saison, l’émission célèbre son parcours tout en insufflant un vent de renouveau : nouveau quatuor de coachs, mécaniques inédites, surprises artistiques et audace créative rythment cette édition anniversaire.

La saison 15 accueille un quatuor inédit, mêlant figures historiques et regard neuf :

– Florent Pagny : coach emblématique et véritable pilier du programme, il fait son retour pour cette saison anniversaire. Avec six victoires à son actif, il incarne l’esprit de l’émission, entre exigence artistique, transmission et goût du risque.

– Amel Bent : l’une des voix les plus marquantes de la scène française retrouve le fauteuil rouge. Authentique et engagée, elle accompagne ses talents avec passion et sincérité.

– Lara Fabian : icône internationale de la chanson francophone, elle reprend place dans le fauteuil qu’elle occupait en 2020. Sa puissance vocale et sa sensibilité apportent une intensité émotionnelle singulière à la compétition.

– Tayc : il intègre pour la première fois la famille du programme. Représentant de la nouvelle génération et créateur de l’« Afrolove », l’artiste aux multiples succès certifiés insuffle énergie contemporaine et vision artistique audacieuse à cette saison événement.

The Voice du 1er février 2025, la bande-annonce

On vous propose dès maintenant de découvrir la première voix de la saison.

Découvrez LA première voix de la saison, et on a déjà les frissons ✨#TheVoice bientôt de retour sur TF1 et TF1+ pic.twitter.com/sieKVQzQku — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) February 7, 2026

The Voice 2026, ça démarre ce samedi 28 février 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.