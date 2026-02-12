Décès de James Van Der Beek : hommage ce soir sur TF1 Séries Films



C’est avec une grande émotion que le monde de la télévision rend hommage à James Van Der Beek, décédé hier à l’âge de 48 ans. Pour saluer la mémoire de l’acteur américain, TF1 Séries Films a annoncé un hommage exceptionnel ce soir à partir de 21h10, avec la diffusion de l’intégralité des épisodes de la saison 1 de la série culte « Dawson (Dawson’s Creek) ».











Dans un communiqué, la chaîne indique : « En hommage à James Van Der Beek, décédé hier à l’âge de 48 ans, TF1 Séries Films vous propose de retrouver le comédien dans son rôle mythique de Dawson Leery, à l’occasion de la diffusion ce soir à partir de 21h10 de l’intégralité des épisodes de la saison 1. »

Un rôle emblématique qui a marqué toute une génération

À travers ses six saisons, la série « Dawson » a profondément marqué toute une génération de téléspectateurs entre 1998 et 2003, et a connu un grand succès sur TF1 dès 1999. Aux côtés de Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson, James Van Der Beek incarnait avec sensibilité et intensité Dawson Leery, un jeune homme passionné par le cinéma et en quête de sens dans la petite ville fictive de Capeside.

Créée par Kevin Williamson, « Dawson » a rencontré un immense succès public et critique à travers le monde, devenant l’une des séries adolescentes les plus influentes de la fin des années 1990 et du début des années 2000.



Un rendez-vous incontournable pour tous les fans, anciens et nouveaux, qui souhaitent célébrer l’héritage de James Van Der Beek à travers le rôle qui l’a rendu inoubliable.