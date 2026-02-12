C à vous du 12 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 12 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Marine Le Pen fixée sur son avenir politique le 7 juillet prochain… Mes Chirac Kollarik et Bosselut, avocats de Marine Le Pen, sont les invités de C à vous

🔵 Tempête Nils : un mort et des records absolus de vent battus dans le Sud-Ouest. On en parle avec Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Valérie Bonneton pour la série « L’affaire Laura Stern » sur FTV

✨ Frédéric François pour la compilation « L’amour en fête »

✨ Pierre-Antoine Damecour pour son spectacle « Jamais trop tard », au Théâtre de la Métropole

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 12 février 2026 à 19h sur France 5.