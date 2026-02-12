Un Si Grand Soleil Spoiler : Johanna confronte Yann ! (épisode du 17 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1861 du 17 février 2026 – Yann va-t-il réussir encore longtemps à cacher sa liaison à Johanna dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » Dans quelques jours, Johanna est mal et se pose de plus en plus de questions…











Johanna veut des explications, au réveil elle demande à Yann ce qu’il a car elle a l’impression qu’il lui fait la tête. Mais Yann reste fuyant, il assure que tout va bien et part travailler.

Quand Lucie envoie un message à Yann au boulot, il a le sourire… Ils se retrouvent à la pause déjeuner, Yann avoue à Lucie qu’il a été touché par sa déclaration mais il ne pense pas pouvoir lui apporter ce qu’elle recherche.

De son côté, Johanna se confie à Florent… Elle lui explique qu’avec Yann, ils n’ont jamais reparlé bébé depuis sa fausse couche. Elle pense qu’il doit lui en vouloir de l’avoir privé de devenir père. Florent lui conseille de crever l’abcès.



Le soir, Johanna décide de confronter Yann. Elle veut qu’ils reparlent de tout ça. Yann avoue être triste à l’idée de ne pas fonder de famille…

