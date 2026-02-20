Décès d’Eric Dane (Grey’s Anatomy) à l’âge de 53 ans



L’acteur américain Eric Dane, mondialement connu pour ses rôles dans « Grey’s Anatomy » et « Euphoria », est décédé à l’âge de 53 ans, ont confirmé sa famille et plusieurs médias américains.





Eric Dane s’est éteint ce jeudi 19 février après avoir lutté contre la sclérose latérale amyotrophique (ALS ou maladie de Charcot), une maladie neurodégénérative incurable qu’il avait rendue publique en avril 2025.







Dans un communiqué, sa famille a déclaré :

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès d’Eric, entouré de sa famille et de ses proches. Pendant son combat contre la SLA, il est devenu un ardent défenseur de la sensibilisation et de la recherche sur la maladie. Il aimait profondément ses fans et est infiniment reconnaissant pour l’amour et le soutien qu’il a reçus. »

Une carrière marquante

Eric Dane s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle du Dr Mark Sloan dans la série médicale à succès « Grey’s Anatomy ». Il a joué ce personnage emblématique pendant plusieurs saisons, laissant une trace durable auprès des fans.



Plus récemment, il avait aussi marqué les esprits dans la série « Euphoria », où il incarnait Cal Jacobs, un père complexe et tourmenté. Même après l’annonce de sa maladie, il avait repris le chemin des plateaux pour terminer le tournage de la troisième saison, prévue pour diffusion en 2026.

Un combat et un engagement

Eric Dane avait dévoilé son diagnostic de la maladie de Charcot à ses fans et aux médias en avril 2025, affirmant qu’il souhaitait continuer à travailler aussi longtemps que possible avec le soutien de sa famille. Au fil des mois, il avait non seulement fait face à la progression de la maladie, mais également utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public et encourager la recherche.

Selon les déclarations officielles, l’acteur a passé ses derniers instants entouré de sa famille, y compris de son épouse, l’actrice Rebecca Gayheart, et de leurs deux filles, Billie et Georgia, qui ont été au centre de sa vie.

La nouvelle de sa disparition a suscité une immense émotion dans le milieu du divertissement. Collègues, amis et fans du monde entier rendent hommage à un homme apprécié non seulement pour son talent, mais aussi pour sa force et son courage face à l’adversité.