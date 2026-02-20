Star Academy : pourquoi les académiciens n’ont toujours pas sorti de single ? Cette règle qui bloque tout



Près de deux semaines après la finale de Star Academy, un détail interpelle les fans : aucun des académiciens de la promo n’a dévoilé le moindre single. Un silence musical inhabituel… qui s’explique en réalité par une règle bien précise.











Une priorité contractuelle pour la gagnante

Selon les usages du programme, les autres élèves ne peuvent pas sortir de titre avant la gagnante. Une manière de laisser la priorité médiatique et commerciale à Ambre, grande victorieuse de la saison. Problème : cette année, la gagnante n’a toujours pas enregistré la moindre chanson.

Une situation inédite, comme elle l’a elle-même reconnu dans une interview accordée au Le Parisien : « C’est la première fois qu’un gagnant n’a pas de single en sortant. Mais je trouve ça bien. Le public va nous découvrir du début à la fin. Ce n’est pas un poids pour moi, ou quelque chose qui va me desservir. Au contraire. »

Résultat : toute la promo est en quelque sorte suspendue au calendrier d’Ambre. Seules exceptions : Jeanne et Léo, qui avaient déjà sorti leurs singles respectifs avant d’entrer au château.



La tournée avant le studio

Alors que la tournée de la Star Academy débute le 27 février, Ambre compte justement profiter de ce rythme pour commencer à construire son projet.

« Les shows seront surtout en fin de semaine, et le reste du temps on pourra faire ce qu’on peut : studio, faire des rencontres, créer une équipe autour de moi. Tester des choses. Ce sera vraiment le début de tout. »

Une organisation qui peut surprendre : traditionnellement, le single du gagnant est prêt dès la sortie du château pour capitaliser sur la visibilité maximale. Cette fois, tout semble se construire en parallèle de la tournée.

La jeune chanteuse se veut rassurante : « Les gens ont hâte, et moi aussi j’ai hâte de me mettre au travail pour leur proposer quelque chose de vrai, parce qu’ils n’ont encore jamais vu ce que je peux offrir en tant qu’artiste. Là, on baigne dans la musique du matin au soir. Pendant la tournée, on aura quelques jours off, on pourra être à Paris entre les dates, donc on pourra aller en studio. »

Une attente stratégique… mais risquée pour la promo ?

Si Ambre revendique ce délai comme une opportunité créative, la situation interroge. En attendant son premier single, les autres académiciens voient eux aussi leur lancement discographique retardé.

D’un point de vue stratégique, cela permet d’éviter la concurrence interne. Mais dans une industrie musicale où la temporalité est cruciale, chaque semaine compte. L’engouement post-émission est intense… mais éphémère.

Reste à savoir combien de temps le public patientera. Une chose est sûre : lorsque le premier single d’Ambre arrivera enfin, il devra être à la hauteur de l’attente — car il conditionnera non seulement son avenir, mais aussi le lancement musical de toute la promo.