Audiences 19 février 2026 : « Léo Mattéï » leader en baisse devant les Jeux Olympiques

Audiences 19 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la suite de la nouvelle saison de la série « Léo Mattéï », qui a rassemblé 2,96 millions de téléspectateurs pour 18% de pda. C’est en baisse sur une semaine.





C’est loin devant France 2 avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a convaincu 2,83 millions de téléspectateurs pour 16,9% de pda.







Audiences 19 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Les blessures de l’île », qui a réuni 1,90 million de téléspectateurs pour 10,9% de pda.

M6 suit avec un inédit de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,29 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie