Demain Nous Appartient du 23 février : Fred prêt au pire, l’appel à l’aide désespéré de Nadia (résumé + vidéo épisode 2146 en avance)

Demain nous appartient du 23 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2146 de DNA – Fred est sur le point de mettre fin à ses jours ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et de son côté, Nadia lance un appel à l’aide désespéré…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 23 février 2026 – résumé de l’épisode 2146

Au commissariat, Soraya et Victoire signalent la disparition de Fred à Aurore. Victoire précise qu’il est bipolaire et en pleine phase dépressive, ce qui fait craindre le pire. Roxane finit par retrouver sa trace grâce à ses comptes bancaires : il était dans un hôtel à Sète. Sur place, Aurore et Manon découvrent qu’il est déjà parti, mais trouvent un ticket de pharmacie alarmant. Fred, isolé et en pleurs, s’apprête à avaler des médicaments pour mettre fin à ses jours. Il rentre finalement chez lui, avoue sa bipolarité à Victoire et lui explique avoir gardé le secret par peur de la perdre. Elle le rassure sur ses sentiments et ils se réconcilient, malgré la colère initiale de Victoire envers Noor et Samuel, qui savaient ne lui ont rien dit.

Au Spoon, Lizzie avoue à sa mère qu’elle a un faible pour Waren, sans être sûre que ce soit réciproque. Inquiète, Audrey mobilise Jordan et Jack, qui organisent une « mission Cupidon ». Jack invite Waren à déjeuner avec la fratrie, et le jeune homme accepte.



Enfin, au commissariat, Brice et Nadia signalent des rôdeurs dans leur jardin. Martin est troublé par l’attitude autoritaire de Brice envers sa femme. Trop terrorisée pour parler, Nadia laisse tomber un papier sur lequel elle a écrit “Aidez-moi !”. Le message, emporté par le vent, atterrit plus tard devant le commissariat, aux pieds de Nordine…

VIDÉO Demain nous appartient du 23 février 2026 – extrait de l’épisode

