« Tout le monde veut prendre sa place » : le jeu de Cyril Féraud fait son retour ce lundi midi, où en est Vincent ?

Après deux semaines d’absence en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver de Milan Cortina sur France Télévisions, « Tout le monde veut prendre sa place » signe son grand retour ce lundi à la mi-journée sur France 2.











Le jeu animé par Cyril Féraud avait été déprogrammé pour laisser place aux compétitions olympiques, bouleversant temporairement les habitudes des fidèles du rendez-vous quotidien. Mais l’heure est désormais à la reprise et au retour du célèbre fauteuil rouge.

Vincent toujours Champion

Avant cette pause olympique, le fauteuil était solidement occupé par Vincent. Le Champion affichait une impressionnante cagnotte de 171 700 euros après 140 victoires, confirmant son incroyable régularité et sa longévité dans le jeu.

Cette coupure de deux semaines aura-t-elle un impact sur son parcours ? Réponse dès ce lundi midi, avec de nouveaux challengers bien décidés à tenter de le détrôner.



Une chose est sûre : les fans du programme vont enfin pouvoir retrouver leur rendez-vous quotidien et vibrer à nouveau au rythme des questions et des duels.