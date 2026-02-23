Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée ce lundi, qui va apparaitre ? Réponse et explication des indices



C’est le grand jour dans « Les 12 coups de midi » sur TF1 ! L’Étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée aujourd’hui à l’antenne. Si ni Cyprien ni les téléspectateurs n’ont encore pu voir le visage de la personnalité, à la rédaction de Stars-Actu, on peut déjà vous révéler qui va apparaitre ce midi en fin d’émission !











En effet, c’est bien Mathieu Kassovitz qui se cache sur cette étoile mystérieuse, comme on vous le révélait depuis déjà plusieurs jours. Depuis hier, l’entourage de la photo et le début de la chevelure apparus à l’écran ont renforcé notre certitude. Sans que le visage soit encore totalement identifiable pour le grand public, ces premiers éléments visuels correspondent clairement à une photo de l’acteur et réalisateur.

Des indices sans équivoque

Tous les indices dévoilés ces derniers jours pointent vers lui :

🥊 Un ring de boxe, en référence à sa passion bien connue pour ce sport.



🌊 Un périscope, clin d’œil évident au film « Le Chant du loup », dans lequel il incarnait un commandant de sous-marin.

🇫🇷 Le drapeau de la France Libre, qui renvoie au long-métrage « La Bataille de Gaulle », où il prête ses traits au Général de Gaulle.

📹 Une caméra, rappelant sa double carrière d’acteur et de réalisateur, notamment grâce au film culte « La Haine ».

🥨 Un bretzel, référence au tournage du film « Frères » en Alsace.

🚨 Un gyrophare, autre clin d’œil à l’univers de « La Haine », marqué par la présence policière et les tensions sociales.

Mis bout à bout, ces éléments forment un ensemble parfaitement cohérent.

Un Coup de Maître obligatoire pour Cyprien

Reste désormais à savoir si Cyprien, l’actuel Maître de Midi, parviendra à décrocher cette étoile. Pour cela, il devra impérativement réaliser un Coup de Maître afin de pouvoir proposer un nom… à moins bien sûr d’être éliminé lors de l’émission de ce midi, ce qui redistribuerait totalement les cartes.

Une chose est sûre : l’Étoile mystérieuse sera intégralement révélée aujourd’hui. Et sauf énorme surprise de dernière minute, c’est bien le visage de Mathieu Kassovitz qui devrait apparaître sur TF1. Verdict à la mi-journée !