Demain Nous Appartient du 27 février : Bruno donne une info capitale, Brice arrêté (résumé + vidéo épisode 2150 en avance)

Demain nous appartient du 27 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2150 de DNA – Bruno va témoigner et donner une information capitale à la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il est arrêté mais Martin va être contraint de le relâcher…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 février 2026 – résumé de l’épisode 2150

Au Mas, Bruno apprend la mort de Nadia et révèle à Martin l’avoir servie avec Brice une semaine plus tôt. Il se souvient qu’à la fin du repas, Nadia lui a fait un geste… Il n’a pas compris sur le coup mais Martin lui explique qu’il s’agit d’un signal discret utilisé par les victimes de violences pour appeler à l’aide !

De son côté, Damien indique que le tireur mesurerait entre 1m83 et 1m85, alors que Brice fait 1m79. Martin pense à des chaussures compensées et fait arrêter Brice à la fac de Montpellier. Il l’accuse notamment de s’être ligoté seul, mais faute de preuves, doit le relâcher. Brice se plaint ensuite auprès de Raphaëlle, qui promet d’en parler à son mari. Dans la nuit, il tague lui-même le tableau de sa salle de classe à la fac : « Mussard assassin ».



Par ailleurs, Karim supporte mal la proximité entre Arthur et son entourage. Alors qu’Arthur vient témoigner au commissariat et affirme que sa relation avec Lou est sérieuse, Karim confie à Émilie qu’il le trouve toujours suspect.

Enfin, Erica redonne les clés du lycée à Marceau pour un vide-dressing solidaire, mais l’événement dégénère en fête avec alcool. La police intervient, et Erica doit venir récupérer son fils…

VIDÉO Demain nous appartient du 27 février 2026 – extrait de l’épisode

