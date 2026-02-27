Les 12 coups de midi du 27 février : Cyprien décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 27 février 2026, 161ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa 7ème étoile mystérieuse ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 161ème victoire et a réussi un Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Mathieu Kassovitz.











Les 12 coups de midi du 27 février, Mathieu Kassovitz était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 20.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 39.157 euros. Sa cagnotte totalise désormais 697 360 euros de gains et cadeaux ! Il n’est donc plus qu’à un cheveu de passer le cap des 700 000 euros.

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Mathieu Kassovitz.

Explications des indices :

🥊 Un ring de boxe, en référence à sa passion bien connue pour ce sport.



🌊 Un périscope, clin d’œil évident au film « Le Chant du loup », dans lequel il incarnait un commandant de sous-marin.

🇫🇷 Le drapeau de la France Libre, qui renvoie au long-métrage « La Bataille de Gaulle », où il prête ses traits au Général de Gaulle.

📹 Une caméra, rappelant sa double carrière d’acteur et de réalisateur, notamment grâce au film culte « La Haine ».

🥨 Un bretzel, pour le film « Munich »

🚨 Un gyrophare, autre clin d’œil à l’univers de « La Haine », marqué par la présence policière et les tensions sociales.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+