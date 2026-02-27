Plus Belle La Vie du 27 février 2026 : Charlotte en garde à vue, Natacha fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 529 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 27 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 529 de PBLV – Charlotte est en garde à vue cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle préfère s’accuser de tout pour éviter que sa véritable identité soit révélée. Et alors qu’Ariane brise la statuette, Natacha fait une découverte choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 février 2026 – résumé de l’épisode 529

Au commissariat, Ariane interroge Charlotte, qui finit par avouer : elle a demandé à Ripon de voler la statuette de Saint-Joseph, mais face à sa cupidité, elle l’a frappé d’un coup de fourchette. Ariane est sous le choc. Plus tard, Jean-Paul lui annonce son déferrement ; il est persuadé qu’elle ment, mais Charlotte affirme qu’il ne la connaît pas vraiment.

À l’agence, Laura remet à Éric une liste de vendeurs trouvée en ligne pour la soumettre à Otero. Il lui révèle que Charlotte est en réalité Juliette Sabiani : Ripon l’a découverte et fait chanter. Si elle se tait, c’est que sa tête est mise à prix depuis ses 16 ans, dans l’affaire de « la moucharde ». Éric veut confondre le vrai coupable pour la protéger.



Publicité





À l’hôpital, une diversion montée par Éric et Laura leur permet d’interroger Otero, qui reconnait un nom sur la liste. Enfin, au Mistral, Ariane rapporte la statuette, mais la fait tomber après une contraction : elle se brise. Natacha découvre alors qu’il s’agissait d’un faux en plâtre !

Au Pavillon des Fleurs, Baptiste et Luna préparent une exfiltration. Blanche les remercie, puis apprend qu’elle a remporté le 3e prix d’un concours photo. Elle fête ça avec Vadim et Noémie.

Barbara organise l’anniversaire de Louis mais il est obsédé par une mélodie qu’il finit par jouer au piano : Baptiste reconnaît la sonnerie d’Audrey. Barbara est bouleversée.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 27 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.