Demain Nous Appartient du 4 février : Marceau balance Vahina à la police (résumé + vidéo épisode 2133 en avance)

Demain nous appartient du 4 février 2026, résumé en avance de l'épisode 2133 de DNA





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 4 février 2026 – résumé de l’épisode 2133

Après avoir couché ensemble, Aaron et Laurie se réveillent à l’hôtel et discutent plus intimement. Laurie explique qu’elle fait appel à des escorts pour éviter les déceptions et l’attachement, mais, ayant envie de le revoir, elle enregistre son numéro dans son téléphone. Aaron lui confie alors son véritable prénom, choisi en hommage à son frère décédé six mois plus tôt. Touchée, Laurie se livre à son tour sur son propre frère.

Au lycée, Marceau offre à Violette un parfum hors de prix. Mal à l’aise, elle refuse : ils ne sont pas en couple et le cadeau lui semble suspect. Le ton monte jusqu’à l’intervention d’Erica, qui découvre le flacon et interroge son fils sur l’origine de l’argent. Elle l’emmène ensuite au commissariat, où Marceau explique à Roxane que Vahina l’a abordé pour le recruter comme escort. Il assure avoir refusé et ne pas avoir gardé son numéro, admettant seulement avoir voulu lui prendre un peu d’argent pour acheter le parfum.



Roxane poursuit son enquête pour retrouver Vahina. Au même moment, Sara reçoit un message de la crèche : Enora a fait pipi sur elle, elle semble perturbée par les tensions entre ses deux mamans. Sara s’inquiète, mais Roxane tente de relativiser. Plus tard, Nordine annonce qu’aucune trace de Vahina n’a été trouvée dans son hôtel habituel. En analysant ses photos Instagram, Roxane repère le nom d’un autre établissement et envoie Sara sur place. Après une longue attente dans le hall, Sara aperçoit Vahina. Celle-ci prend la fuite, mais Sara la rattrape dans la rue et lui promet de l’aider. En pleurs, la jeune femme finit par craquer dans ses bras.

De leur côté, Karim et Émilie prolongent leur matinée ensemble après avoir passé la nuit ensemble. Ils sont toutefois interrompus par Lou, qui leur confie Nina en urgence. La fillette rencontre Émilie, et le courant passe très bien. Plus tard, aux Halles, Émilie est taquinée par ses filles, ravies pour elle. Le soir, Lou récupère Nina et apprend que sa fille apprécie beaucoup la nouvelle compagne de Karim.

Chez les Daunier, tout le monde déguste les macarons offerts par Erica à William, sauf Manon, qui refuse d’en manger en découvrant leur provenance. De son côté, Erica fume sa dernière cigarette avant que Bart ne lui pose un patch. Elle avoue avoir gardé un paquet “en cas d’urgence”, mais se dit déterminée à arrêter. Plus tard, elle croise Aurore par hasard dans la rue, lui propose d’aller boire un verre prochainement et lui donne son numéro.

VIDÉO Demain nous appartient du 4 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.