Plus Belle La Vie du 4 février 2026 : Théo retrouvé mort, Vanessa sous le choc (résumé + extrait vidéo épisode 512 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 4 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 512 de PBLV – Morgane a été enlevée dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que la police la recherche, tout accuse Théo Bonant. Mais il va être retrouvé mort !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 février 2026 – résumé de l’épisode 512

Morgane a disparu. Jean-Paul révèle à Patrick que sa montre connectée a été piratée : c’est ainsi que l’agresseur l’a localisée. Malgré la perquisition chez Bonant, aucun aveu. Une vidéo apparaît en ligne : Morgane est attachée en haut d’un immeuble, sans garde-corps. Jean-Paul rappelle qu’elle a le vertige — son ravisseur la connaît donc bien. Terrifiée, elle appelle à l’aide. Stanislas remarque un tag aperçu sur la vidéo qui pourrait permettre d’identifier le lieu…

Patrick retrouve Morgane saine et sauve mais sous le choc : elle ne se souvient ni du visage ni de la voix de son agresseur. Pendant ce temps là, Vadim montre la vidéo à Blanche et soupçonne Théo Bonant. Il s’inquiète aussi pour Noémie, injoignable. À l’hôpital, Morgane est en observation.



Publicité





La PTS confirme : Bonant a envoyé le mail de menace avec la photo de Noémie et il a piraté la montre de Morgane. Il nourrit une haine profonde envers les femmes. La police pense le tenir. Affolé, Vadim force la porte de Noémie : elle travaillait simplement avec un casque et n’avait rien vu. Il la prévient de l’enlèvement. Pendant ce temps là, Stanislas et Jean-Paul arrivent chez Théo pour l’arrêter… mais le retrouvent mort dans la douche !

Aya discute avec Ophélie, heureuse dans sa nouvelle famille mais perdue professionnellement. En apprenant que Thomas suit des cours avec Vanessa Kepler, Ophélie se ferme et l’invite à la prudence. Plus tard, Ophélie retrouve Alice : elle veut porter plainte contre Vanessa Kepler pour séquestration durant son adolescence, affirmant qu’elle lui faisait croire qu’elle était agoraphobe. Elle dit avoir des témoins et ne supporte plus que Vanessa vive tranquillement. Ulysse apprend l’accusation visant sa mère. Vanessa pense qu’Ophélie est perdue, mais Ulysse veut riposter pour diffamation. Vanessa craint pour son avenir.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : nouvelle enquête, choix décisif, les résumés jusqu’au 20 février 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 4 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.