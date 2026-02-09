Demain Nous Appartient spoiler : Adam et Maud surprennent Raphaëlle qui… (vidéo épisode du 12 février)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Adam et Maud vont surprendre Raphaëlle en charmante compagnie dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’ils arrivent à la fac de droit, ils vont découvrir Raphaëlle en pleine conversation avec un autre prof, Brice (Raphaël Lenglet).


Demain Nous Appartient spoiler : Adam et Maud surprennent Raphaëlle qui... (vidéo épisode du 12 février)
Capture TF1


Maud fait marcher Adam en lui faisant croire que sa mère trompe Martin… Et il y croit jusqu’à ce que Maud annonce qu’elle plaisantait !

Raphaëlle, qui a épousé Martin il y a quelques mois, s’est juste rapprochée d’un nouveau collègue avec lequel elle s’entend bien. Brice est le nouveau prof de droit de la fac et on peut dire qu’il est charmant !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Philippine dit toute la vérité sur Karen à la police ! (vidéo épisode du 12 février)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2139 du 12 février 2026 : Raphaëlle proche de Brice

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

