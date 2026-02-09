Demain Nous Appartient spoiler : Adam et Maud surprennent Raphaëlle qui... (vidéo épisode du 12 février)



Demain nous appartient spoiler – Adam et Maud vont surprendre Raphaëlle en charmante compagnie dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’ils arrivent à la fac de droit, ils vont découvrir Raphaëlle en pleine conversation avec un autre prof, Brice (Raphaël Lenglet).











Maud fait marcher Adam en lui faisant croire que sa mère trompe Martin… Et il y croit jusqu’à ce que Maud annonce qu’elle plaisantait !

Raphaëlle, qui a épousé Martin il y a quelques mois, s’est juste rapprochée d’un nouveau collègue avec lequel elle s’entend bien. Brice est le nouveau prof de droit de la fac et on peut dire qu’il est charmant !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2139 du 12 février 2026 : Raphaëlle proche de Brice

