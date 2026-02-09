Star Academy, Ambre et Léa se confient : « on est des battantes » (VIDÉO Quotidien)



Deux jours après la victoire d’Ambre en finale de la Star Academy 2025, la gagnante et Léa, finaliste, étaient les invités de Yann Barthès ce lundi soir dans Quotidien sur TMC.





L’occasion de se confier sur leur aventure au château et leur retour dans la vraie vie.







Concernant sa victoire, Ambre a confié : « On n’est jamais sure de rien. En fait, même si on a la volonté, même si on a l’envie, même si on se donne à fond, c’est le public qui décide et on ne peut jamais savoir. Tout ce qu’on peut faire c’est travailler et se donner à fond, le reste on contrôle pas« .

Léa est fair-play et se dit heureuse pour son amie : « J’étais très contente pour Ambre« .



Sur ce qu’elles ont fait depuis leur sortie du château et la finale, Léa a répondu : « Franchement il ne m’a pas manqué le téléphone. Au début j’ai vu ma famille et j’ai bien dormi ! Le lendemain beaucoup d’interviews et ensuite le téléphone« .

Quand Yann Barthès leur a demandé leurs qualités et leur défauts, Léa a affirmé : « Sa détermination ! On a ce point commun, on est des battantes, on voulait aller en finale et on est allés en finale« .

Concernant le meilleur souvenir de l’aventure pour Ambre, c’est sa prestation avec Kendji Girac aux NRJ Music Awards.

Yann Barthès a interrogé la gagnante sur le rôle de sa mère, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux pendant l’aventure : « Ma mère elle m’a toujours soutenue, tout du long. Elle a toujours été là pour moi, pour me soutenir. J’ai beaucoup de chance d’avoir un maman comme ça« .

Concernant les 100000 euros remportés par Ambre – et l’album – la jeune femme avoue n’avoir absolument aucune idée du calendrier.

Si vous avez loupé Quotidien ce soir avec Ambre et Léa, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur TF1+.