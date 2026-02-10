« Scènes de ménages » du 10 février : ce soir le prime « Les uns chez les autres » (extrait vidéo)



« Scènes de ménages, les uns chez les autres » du 10 février 2026





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Scènes de ménages » du 10 février 2026 : les uns chez les autres

Le monde est décidément minuscule ! Le temps d’un week-end, plusieurs couples échangent leurs logements… et, par un étonnant concours de circonstances, se retrouvent les uns chez les autres. Emma et Fabien transforment le pavillon de Liliane et José en champ de bataille, Camille et Philippe découvrent le « luxueux loft » de Raymond, tandis qu’Alice et Sofiane affrontent l’agitation parisienne dans l’appartement de Léo et Leslie. Chacun va ainsi goûter, à sa façon, au quotidien des autres.

Le casting

Avec Valérie Karsenti (Liliane), Frédéric Bouraly (José), Gérard Hernandez (Raymond), Anne-Elisabeth Blateau (Emma), David Mora (Fabien), Amélie Etasse (Camille), Grégoire Bonnet (Philippe), Claire Chust (Leslie), Vinnie Dargaud (Léo), Élodie Poux (Alice), Majid Berhila (Sofiane)



