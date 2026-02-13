Demain Nous Appartient spoiler : ça tourne mal entre Manon et Nordine ! (vidéo épisode du 18 février)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Manon et Nordine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Manon a fait participé à un stage et elle ne fait qu’encenser le prof, qui était calé…











Nordine n’en peut plus de l’entendre parler du maître en krav-maga. Il lui dit que les stages c’est bien, mais le terrain c’est mieux ! Manon n’apprécie pas et pense que Nordine craint qu’elle soit plus calée que lui…

Manon décide alors de faire une démo sur Nordine mais elle le blesse à l’épaule ! Il souffre et lui demande d’appeler les pompiers !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2143 du 18 février 2026 : Manon blesse Nordine

