Victoires de la Musique 2026 : voir ou revoir la prestation d’Héléna (VIDÉO)

Par /

C’est le grand soir pour Héléna Bailly, demi-finaliste de la Star Academy 2023 et nommée dans trois catégories ce soir aux Victoires de la Musique. Juste avant Pierre Garnier, Héléna s’est produite sur la scène de la Seine Musicale de Paris et a interprété son tube « Mauvais garçon ».


Capture FTV


Un magnifique moment que vous avez peut être manqué, on vous propose donc de découvrir la prestation d’Héléna aux Victoires de la Musique 2026 en vidéo.

La jeune femme pourrait suivre les pas de Pierre, qui avait eu deux trophées l’an dernier. Elle est nommée dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène, et Chanson originale pour « Mauvais garçon ». Sera-t-elle sacrée ? Réponse tout à l’heure sur France 2.

VIDÉO Héléna chante « Mauvais garçon » aux Victoires de la Musique 2026


