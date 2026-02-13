Victoires de la Musique 2026 : le sacre de Théodora, le palmarès complet

Victoires de la musique 2026, palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des Victoires de la Musique 2026. Retransmise en direct sur France 2 et présentée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra depuis la Seine Musicale de Paris, cette 41ème édition a vu le sacre de Théodora, qui a remporté pas moins de 4 trophées au cours de la soirée.


La cérémonie a également été marquée par le sacre d’Héléna, qui a reçu la Victoire de la Musique de la Chanson originale pour « Mauvais garçon ». Un trophée décerné par le public !

On vous propose de découvrir le palmarès complet de cette édition 2026.

Artiste féminine : Charlotte Cardin
Artiste masculin : Disiz
Révélation féminine : Théodora
Révélation masculine : Sam Sauvage
Révélation scène : Théodora
Album de l’année : Méga BBL – Théodora
Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public) : “Mauvais garçon” – Héléna
Concert de l’année : Justice (Live)
Création audiovisuelle : “Fashion Designa” – Théodora
Victoire d’honneur : Nana Mouskouri
Victoire d’honneur : Indochine


Extrait vidéo –

A voir ou revoir en streaming vidéo et replay sur France.TV.

