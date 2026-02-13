Victoires de la Musique 2026 : le sacre de Théodora, le palmarès complet



Victoires de la musique 2026, palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des Victoires de la Musique 2026. Retransmise en direct sur France 2 et présentée par Cyril Féraud et Héléna Noguerra depuis la Seine Musicale de Paris, cette 41ème édition a vu le sacre de Théodora, qui a remporté pas moins de 4 trophées au cours de la soirée.











La cérémonie a également été marquée par le sacre d’Héléna, qui a reçu la Victoire de la Musique de la Chanson originale pour « Mauvais garçon ». Un trophée décerné par le public !

On vous propose de découvrir le palmarès complet de cette édition 2026.

Victoires de la musique 2026 : le palmarès complet

Artiste féminine : Charlotte Cardin

Artiste masculin : Disiz

Révélation féminine : Théodora

Révélation masculine : Sam Sauvage

Révélation scène : Théodora

Album de l’année : Méga BBL – Théodora

Chanson originale (Catégorie soumise au vote du public) : “Mauvais garçon” – Héléna

Concert de l’année : Justice (Live)

Création audiovisuelle : “Fashion Designa” – Théodora

Victoire d’honneur : Nana Mouskouri

Victoire d’honneur : Indochine



Extrait vidéo –

