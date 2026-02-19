Demain Nous Appartient spoiler : drame, un meurtre à Sète ! (vidéo épisode du 24 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nouveau drame en vue dans votre feuilleton quotidien sétois « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Martin et Nordine sont une scène de crime. Et la victime n’est autre que… Nadia Mussard, la femme de Brice, le célèbre avocat et collègue de Raphaëlle.











Publicité





Brice est prostré, totalement sous le choc du meurtre de sa femme, et il refuse d’aller se faire examiner par un médecin. Martin doit intervenir pour qu’il suive la procédure.

Qui a tué Nadia ? Brice aurait-il commis l’irréparable avec sa femme ? La veille, ils étaient tous les deux au commissariat alors que Nadia avait vu un rôdeur dans leur propriété… Mais elle tentait de donner discrètement à Martin un petit papier avec écrit « aidez-moi ». Elle n’y est malheureusement pas parvenue.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : terrible drame pour Fred ! (vidéo épisode du 23 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2147 du 24 février 2026 : Nadia a été assassinée

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.