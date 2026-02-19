Tennis Doha : le match Mensik / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Doha – Mensik / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi soir ! Place aux quarts de finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Après les victoires de Rublev et Alcaraz, le numéro 2 mondial Yannik Sinner affronte le tchèque Jakub Mensik.





Un match à suivre ce soir, à partir de 20h20, sur Eurosport.







Ce soir en quart de finale de l’Open du Qatar (ATP 500), Yannik Sinner et Jakub Mensik s’affrontent sur le Centre Court du tournoi qatari. Le n°2 mondial, Jannik Sinner, revient en force à Doha après une victoire en deux sets contre Alexei Popyrin au tour précédent, poursuivant sa course vers une première demi-finale ici.



Son adversaire ce soir est Jakub Mensik, 16ᵉ joueur ATP, qui s’est également qualifié pour les quarts en dominant Zhang en deux sets. C’est une première confrontation en carrière entre les deux hommes, et bien que Sinner parte logiquement favori sur la papier, Mensik — joueur prometteur avec un bon service et de solides coups — pourrait poser des défis intéressants à l’Italien dans ce duel inédit.

Tournoi de Mensik / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 20h20.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Mensik / Sinner, quart de finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.