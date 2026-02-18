Demain Nous Appartient spoiler : terrible drame pour Fred ! (vidéo épisode du 23 février)



Demain nous appartient spoiler – Fred va finalement réapparaitre en fin de semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais si ce qu’il a fait pendant une semaine reste flou, dans quelques jours Fred va être au plus mal…











Sur un banc en bord de mer, Fred pleure et sort un sac de médicaments. Il prend d’abord un comprimé mais le compagnon de Victoire semble en pleine détresse. Il finit par prendre toute la plaquette de médicaments ! Il les avale tous en pleurant !

Il s’agit clairement d’une tentative de suicide… Mais qu’est-ce qui a mis Fred dans un tel état ? Quelqu’un va-t-il le retrouver à temps ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2146 du 23 février 2026 : Fred tente de se suicider

