Demain Nous Appartient spoiler : Ellie va-t-elle quitter Sète ? (vidéo épisode du 9 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Ellie va-t-elle quitter Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Samuel surprend Ellie entrain de se renseigner sur un lycée à Montpellier…











Publicité





Elle prétexte des options qu’elle n’a pas au lycée Georges Brassens de Sète mais Samuel comprend vite que ce départ a un rapport avec Violette. Ellie lui avoue alors qu’elle a dit à Violette qu’elle la kiffe mais elle s’en fiche…

Le coeur brisé, Ellie pense donc à quitter Sète pour ne plus croiser Violette. Samuel tente de la réconforter et il lui assure que fuir n’est pas une solution. Frère et soeur se prennent dans les bras…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Karim prêt à infiltrer le réseau (vidéo épisode du 9 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2136 du 9 février 2026 : Ellie a le coeur brisé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.