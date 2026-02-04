Demain Nous Appartient spoiler : Ellie va-t-elle quitter Sète ? (vidéo épisode du 9 février)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – Ellie va-t-elle quitter Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Samuel surprend Ellie entrain de se renseigner sur un lycée à Montpellier…


Demain Nous Appartient spoiler : Ellie va-t-elle quitter Sète ? (vidéo épisode du 9 février)
Capture TF1


Publicité

Elle prétexte des options qu’elle n’a pas au lycée Georges Brassens de Sète mais Samuel comprend vite que ce départ a un rapport avec Violette. Ellie lui avoue alors qu’elle a dit à Violette qu’elle la kiffe mais elle s’en fiche…

Le coeur brisé, Ellie pense donc à quitter Sète pour ne plus croiser Violette. Samuel tente de la réconforter et il lui assure que fuir n’est pas une solution. Frère et soeur se prennent dans les bras…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Karim prêt à infiltrer le réseau (vidéo épisode du 9 février)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2136 du 9 février 2026 : Ellie a le coeur brisé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient spoiler : Karim prêt à infiltrer le réseau (vidéo épisode du 9 février)
Demain Nous Appartient spoiler : Karim prêt à infiltrer le réseau (vidéo épisode du 9 février)
Demain Nous Appartient du 4 février : Marceau balance Vahina à la police (résumé + vidéo épisode 2133 en avance)
Demain Nous Appartient du 4 février : Marceau balance Vahina à la police (résumé + vidéo épisode 2133 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, Ellie lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 février)
Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, Elie lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 février)
Demain Nous Appartient spoiler : Karim en mission infiltration (vidéo épisode du 6 février)
Demain Nous Appartient spoiler : Karim en mission infiltration (vidéo épisode du 6 février)


Publicité


Retour en haut