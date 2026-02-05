« Les secrets du château » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (5 février)

Par /

« Les secrets du château » au programme TV du 5 février 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Les secrets du château ». Un téléfilm porté par Anny Duperey et Jean-Charles Chagachbanian.


A voir ou revoir à partir de 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV.

© Christophe BRACHET / FTV / AUTHENTIC PROD


« Les secrets du château » : histoire, résumé

Lors de la réception annuelle organisée au château de la Rochefoucauld, près d’Angoulême, un meurtre particulièrement violent est perpétré. La victime, Cédric de Breuil, est un entrepreneur réputé et le mari de la comtesse Louise de Camaran — une femme que le commandant Alex Meurisse, chargé de l’enquête, connaît intimement.

Vingt ans plus tôt, Louise et Alex ont en effet vécu une histoire d’amour contrariée, brisée par les parents de la jeune femme, qui refusaient de voir leur fille fréquenter le fils de l’intendant du domaine.


Aux côtés du lieutenant Sarah Slimani, Alex est contraint de replonger dans les lieux de son enfance. Submergé par les souvenirs, il peine à dissimuler son trouble lorsqu’il retrouve Louise, effondrée par le drame.

Interprètes

Au casting de votre film : Anny Duperey, Jean-Charles Chagachbanian, Hélène Seuzaret, Myriam Bourguignon, Jean-Claude Dauphin, Nadia Fossier, Stéphan Wojtowicz, et Dominique Fro.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce…

Quand une duchesse aide la police à résoudre une enquête… C’est ce soir dans « Les secrets du château » avec Anny Duperey sur France 3.

