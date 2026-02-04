Un Si Grand Soleil du 5 février : Jérémy dit tout à Janet, Manu blanchi (résumé épisode 1852 en avance)



Un si grand soleil du 5 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1852 en avance – Qu’est-ce qui vous attnd demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 5 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ça sonne à la porte chez les Guerin. C’est la police, Aude a besoin que Charlotte l’accompagne au commissariat. Soan dit qu’elle a déjà tout dit, Aude assure que c’est important. Il insiste pour l’accompagner.

Alex fait le point avec le procureur et Becker. Il leur explique que Sacha Kazan habite la même rue que là où Sybille Delorme avec son local et où Manu planquait. Il pense qu’il a repéré le dispositif et il a pris peur en reconnaissance Manu. Le procureur reconnait que ça colle mais il veut obtenir ses aveux. Alex ajoute que Charlotte a été manipulée par Sacha pour piéger Manu et qu’il n’enquête par sur lui. Becker dit de réinterroger Charlotte.



Quand le procureur s’en va, Becker demande à parler à Alex. Il l’interroge sur le pseudo coup de fil anonyme, il lui dit de ne pas le prendre pour un jambon : il a compris qu’il essaie de sauver les fesses de son copain. Il lui ordonne de ne pas dire un mot à Manu tant que l’affaire n’est pas tirée au clair.

Jérémy vient demander pardon à Janet à l’hôpital, il insiste pour lui dire la vérité sur Laurine. Il explique qu’ils ont couché ensemble, elle lui a proposé de récupérer un sujet de thèse dont elle n’avait plus besoin, il ne s’est pas méfié… Il dit qu’elle avait un plan : elle voulait l’atteindre elle à travers lui ! Janet est sous le choc, elle dit qu’elle doit y aller.

Catherine appelle la directrice de l’hôpital, elle lui parle de Laurine qui a décidé d’abandonner son sujet de thèse pour revenir au premier. Elle lui répond que ce n’est pas elle qui décide de la validation du sujet de thèse, elle n’influencera pas la nouvelle cheffe de service. Catherine se montre limite menaçante…

Aude interroge Charlotte et la confronte sur sa relation avec Sacha Kazan. Elle lui parle de la preuve retrouvée chez lui et demande si c’est lui qui lui a demandé de porter plainte contre le capitaine Leoni. Soan tombe de haut, Charlotte avoue avoir menti. Elle avoue que Manu ne l’a jamais agressée. Elle explique tout, c’est elle qui a reconnu Manu devant chez Sacha et lui a dit qu’il sort avec sa prof de français. Il lui a dit qu’il risquait 5 ans de prison pour fraude fiscale. Il a joué avec ses sentiments et lui a demandé d’accuser Manu. Alex lui parle de la gravité de son mensonge. Elle dit que plus tard elle a compris qu’il lui avait retourné le cerveau… Soan est bouleversé en entendant le témoignage de sa fille.

Elisabeth appelle Clémence, elle lui propose un barbecue à la maison avec Flore. Clémence accepte, Elisabeth précise que Clément et Janet seront là. Clémence ne voit pas pourquoi ça la dérangerait, il n’y a aucun problème avec Janet. Elisabeth lui souhaite le meilleur, Clémence la remercie.

Alain remarque que l’employé de l’informatique continue de tousser, il lui explique que ce n’est pas normal et lui conseille de consulter rapidement.

Aude interroge Sacha. Elle lui parle des 5 ans d’emprisonnement qu’il risque pour la vidéo et le chantage envers Charlotte. Elle enchaine au sujet de la mort de son assicié. Il nie tout. Elle lui parle de ses valises faites chez lui et du faux passeport… Il veut appeler son avocat. Dehors, Charlotte présente ses excuses à son père, elle pleure. Il dit qu’il ne lui en veut pas et s’en veut de ne rien avoir vu.

Claudine est avec Bernier pour l’achat d’un immeuble. La vendeuse dit vouloir un peu de temps pour réfléchir. Catherine craint qu’elle ne vende pas mais Bernier lui dit qu’elle ne va pas refuser 3 millions d’euros…

Alain interroge Elisabeth sur le fait qu’elle ait invité Clémence et Flore. Il est content qu’elle l’ait félicité mais Elisabeth avoue qu’elle pense que Clémence n’a pas les épaules pour le poste.

Laurine annonce à Catherine que le Dr Martin valide son sujet de thèse, elle va pouvoir foncer ! Catherine la félicite et ouvre le champagne.

Manu s’impatiente en attendant qu’Alex l’appelle. Eve tente de le rassurer, Becker l’appelle. Il lui annonce que c’est la fin du cauchemar, Charlotte a avoué avoir menti et il est blanchi ! Manu pleure en raccrochant, il annonce la nouvelle à Eve.

