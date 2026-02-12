Demain Nous Appartient spoiler : Fred enlevé ? Avis de recherche à Sète ! (vidéo épisode du 17 février)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Les jours à venir s’annoncent compliqués pour Victoire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Fred va mystérieusement disparaitre et elle va se démener pour tenter de le retrouver…


Capture TF1


Alors que Samuel est parti en vacances en Thaïlande, Victoire fait appel à Georges et Soraya pour l’aider à distribuer les tracts de l’avis de recherche de Fred.

Où est passé le compagnon de Victoire et prof d’histoire du lycée Georges Brassens ? Victoire et Georges pensent qu’il a été enlevé mais la police tarde à réagir… Georges est convaincu que Martin ne le prend pas au sérieux, le commandant ne prend même plus ses appels.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Victoire et Georges font une découverte choc sur Fred ! (vidéo épisode du 16 février)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2142 du 17 février 2026 : l’avis de recherche de Fred







