Star Academy : Ambre fait une révélation sur les coulisses de la vie au château !

Quelques jours seulement après sa victoire en finale de la Star Academy samedi dernier face à Léa, Ambre enchaîne les interviews. Invitée ce matin dans « Culture Médias » sur Europe 1, la grande gagnante a fait une révélation inattendue sur les coulisses du château… et sur une règle que les élèves ont discrètement contournée dès le début de l’aventure !











Des discussions secrètes une fois les caméras coupées

Alors que les téléspectateurs pensaient tout voir de la vie des académiciens, Ambre a confié que certains élèves profitaient de l’extinction des lumières pour se retrouver… à l’abri des caméras.

En effet, une fois les lumières éteintes et les caméras coupées pour la nuit, plusieurs candidats se relevaient pour aller discuter dans le salon, loin des regards du public.

« Alors ça, c’était surtout au début quand on n’était pas encore fatigués. Moi, je me suis jointe au truc un peu plus tard parce que je voyais qu’il y en avait qui descendaient pour parler. Au début, j’étais en mode : “Oh ils abusent” et puis finalement, je crois qu’au bout de la deuxième semaine, j’ai commencé à descendre avec eux », a-t-elle confié avec amusement.



Un petit manquement au règlement qui permettait aux élèves d’échanger librement, sans micros ni caméras.

La fatigue a fini par tout arrêter

Mais cette “rébellion nocturne” n’a pas duré très longtemps. Entre les répétitions intensives, les primes et la pression de la compétition, la fatigue a rapidement pris le dessus.

« Après, j’étais trop fatiguée, on était tous très fatigués, on a arrêté. À un moment donné, c’est nous qui demandions à éteindre les lumières beaucoup plus tôt », a-t-elle expliqué.

Une confidence qui montre à quel point le rythme au château était éprouvant, malgré l’enthousiasme des premières semaines.

Cette révélation ne manquera pas de faire réagir les fans de l’émission, qui pensaient assister à l’intégralité de la vie des académiciens. Une chose est sûre : même sous l’œil des caméras, les élèves ont su préserver quelques moments de liberté… et de complicité.