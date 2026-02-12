Quotidien du 12 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 12 février 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 12 février 2026

👨‍⚖️ Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen dans le procès en appel du RN

🎬 Timothée Chalamet à l’occasion de la sortie du film « Marty Supreme » en salle le 18 février



Présentation du film : « Marty Supreme » est un biopic réalisé par Josh Safdie qui retrace la vie hors norme de Marty Reisman, joueur de tennis de table américain devenu une véritable légende de la discipline. Le film suit l’ascension de ce prodige autodidacte, connu pour son style spectaculaire et son charisme atypique, depuis ses débuts modestes dans les salles de jeu new-yorkaises jusqu’aux plus grandes compétitions internationales. Entre ambition dévorante, excès et quête de reconnaissance, Marty Supreme dresse le portrait d’un champion aussi flamboyant que controversé, prêt à tout pour marquer l’histoire de son sport. Timothée Chalamet incarne ce personnage dans un récit mêlant énergie brute, humour et tension dramatique, fidèle à l’univers intense de Josh Safdie.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 12 février 2026 à 19h25 sur TMC.