Demain Nous Appartient spoiler : Fred fait un malaise en plein cours ! (vidéo épisode du 11 février)

Demain nous appartient spoiler – Déjà plusieurs mois que Samuel a découvert que Fred est bipolaire et qu’il cache sa maladie à Victoire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, l’état de santé de Fred va se dégrader, à tel point qu’il va faire un malaise en plein cours au lycée !











Fred donne son cours d’histoire à la classe de Diane et Marceau avec un masque, expliquant être atteint d’un virus mais être en état d’être là.

Mais en plein cours sur la révolution française, Fred fait un malaise et s’effondre ! Les élèves sont sous le choc et ne savent pas quoi faire…

Qu’arrive-t-il à Fred ?



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2138 du 11 février 2026 : le malaise de Fred au lycée

