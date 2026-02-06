Star Academy : les QG d’Ambre et Léa prêts à enflammer la finale



À l’approche de la grande finale de la Star Academy, l’excitation monte d’un cran chez les fans ! Pour soutenir leurs finalistes favorites, Ambre et Léa, deux QG officiels ont été mis en place. Et bonne nouvelle : le public est invité à venir en nombre pour vivre ce moment décisif dans une ambiance survoltée.











Les fans attendus aux QG des deux finalistes

⭐ Le QG de Léa en Suisse

Les supporters de Léa ont rendez-vous en Suisse pour partager la soirée de finale tous ensemble.

📍 Lieu : Foyer du Palais des Congrès

Adresse : Rue Centrale 60, 2501 Bienne, Suisse

🕖 Horaire : Samedi dès 19h00

Les fans sont attendus pour encourager Léa lors de cette ultime étape de l’aventure. L’événement promet une atmosphère festive et pleine d’émotion pour pousser la finaliste jusqu’à la victoire.

⭐ Le QG d’Ambre à Paris

Du côté d’Ambre, c’est à Paris que les supporters sont appelés à se mobiliser.

📍 Lieu : Gymnase Géo André

Adresse : 8 rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris

🕖 Horaire : Samedi dès 19h00

Les fans parisiens (et d’ailleurs !) pourront se réunir pour suivre la finale ensemble et soutenir Ambre dans cette dernière ligne droite.

Une finale sous le signe du soutien

Que ce soit à Bienne ou à Paris, l’objectif est clair : venir nombreux pour soutenir sa finaliste et partager un moment fort de la saison. Chants, encouragements et ambiance de feu sont au programme pour ces deux soirées qui s’annoncent mémorables.



Et rendez-vous samedi soir dès 21h10 sur TF1 pour découvrir qui de Ambre ou Léa succèdera à Marine et sera la grande gagnante !

SONDAGE finale : qui doit gagner ?