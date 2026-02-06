Le Grand Concours du 6 février 2026 : et le gagnant est...



« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 6 février 2026 ? – Ce vendredi soir, TF1 rediffusait une ancienne édition du « Grand Concours ». Elle datait de novembre 2023 et avait vu le sacre de… Jean-Luc Lemoine !











C’est à l’issue d’une finale épique face à Tanguy Pastureau et Laurent Mariotte que Jean-Luc Lemoine a remporté le trophée du Grand Concours.

Notez qu’à l’époque il s’agissait de son 4ème trophée mais il en a depuis remporté deux autres, dont le dernier le mois dernier.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.



Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.