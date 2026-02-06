Le Grand Concours du 6 février 2026 : et le gagnant est…

Par /

Publicité

« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 6 février 2026 ? – Ce vendredi soir, TF1 rediffusait une ancienne édition du « Grand Concours ». Elle datait de novembre 2023 et avait vu le sacre de… Jean-Luc Lemoine !


Le Grand Concours du 6 février 2026 : et le gagnant est...
Capture TF1


Publicité

C’est à l’issue d’une finale épique face à Tanguy Pastureau et Laurent Mariotte que Jean-Luc Lemoine a remporté le trophée du Grand Concours.

Notez qu’à l’époque il s’agissait de son 4ème trophée mais il en a depuis remporté deux autres, dont le dernier le mois dernier.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.


Publicité

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.

A LIRE AUSSI
Danse avec les Stars du 6 février 2026 : pourquoi le prime 3 n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?
Danse avec les Stars du 6 février 2026 : pourquoi le prime 3 n'est pas diffusé ce soir sur TF1 ?
« Le nounou » : nouvel épisode inédit avec Booder et Linda Hardy
« Le nounou » : nouvel épisode inédit avec Booder et Linda Hardy
« Elevée par une meurtrière » : votre téléfilm ce 6 février sur TF1 (histoire, interprètes)
« Elevée par une meurtrière » : votre téléfilm ce 6 février sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 6 février : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 6 février : Cyprien continue, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse


Publicité


Retour en haut